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GündemGenç kadına dehşeti yaşatmışlardı! Şok görüntüler sonrası Muğla'da akaryakıt istasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Genç kadına dehşeti yaşatmışlardı! Şok görüntüler sonrası Muğla'da akaryakıt istasyonunda 3 kişi tutuklandı

20.05.2025 - 10:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla), (DHA)

Genç kadına dehşeti yaşatmışlardı! Şok görüntüler sonrası Muğla'da akaryakıt istasyonunda 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, muhasebecilik yapan Perihan Deveci'nin, bir akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklarla darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.S., H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Perihan Deveci, akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir kişi ile tartışmaya başladı.

Genç kadına dehşeti yaşatmışlardı Şok görüntüler sonrası Muğlada akaryakıt istasyonunda 3 kişi tutuklandı

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında erkek, Deveci'ye saldırdı. Akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde şiddete uğrayan Perihan Deveci, market bölümüne sığınmaya çalıştı.

Genç kadına dehşeti yaşatmışlardı Şok görüntüler sonrası Muğlada akaryakıt istasyonunda 3 kişi tutuklandı

Peşinden gelen kişi burada da Deveci'yi tekme ve yumruk atarak darbetti. Çevredekilerin müdahalesi ile olay son bulurken, Perihan Deveci polis merkezine giderek şikayetçi oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Genç kadına dehşeti yaşatmışlardı Şok görüntüler sonrası Muğlada akaryakıt istasyonunda 3 kişi tutuklandı

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Deveci'yi takip ederek akaryakıt istasyonunda darbettiklerini belirlediği şüpheliler S.S. (21), H.A. (20) ve T.A.'yı (22) evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Genç kadına dehşeti yaşatmışlardı Şok görüntüler sonrası Muğlada akaryakıt istasyonunda 3 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Genç kadına dehşeti yaşatmışlardı Şok görüntüler sonrası Muğlada akaryakıt istasyonunda 3 kişi tutuklandı

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