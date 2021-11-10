Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütünü takibe aldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği 20 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 2'si suç örgütü yöneticisi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, 14 şarjör, 50 fişek, 2 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 2 silah kabzesi, 1 kelepçe, 2 pompalı tüfek, 11 kartuş, 6 kılıç, 13 gram eroin, 34gram metamfetamin, 3 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram kokain, 2 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak' ile 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.