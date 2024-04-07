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Gara ve Metina'ya hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirdi.

07.04.2024 - 10:59 |
Gara ve Metina'ya hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den gelen açıklama şöyle:

Tüm gücümüzle mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

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