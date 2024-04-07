Gara ve Metina'ya hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirdi.
07.04.2024 - 10:59 |
MSB'den gelen açıklama şöyle:
Tüm gücümüzle mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!