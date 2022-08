Fotoğraftaki detay katili ele verdi! 'Öldürseler kimsenin haberi olmaz” notuyla paylaşmış...

İstanbul Çatalca’da ağaçlık alanda 17 yerinden bıçaklamış halde bulunan müteahhit Emre Öztürk'ün iddialara göre eski ortağıyla arasındaki araç tartışması yüzünden öldürüldüğü öne sürüldü.





‘ISSIZ BİR YERDEYİM’

Hürriyet'ten Çetin AYDIN'ın haberine göre; Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları fiziki ve teknik araştırmada, Emre Öztürk’ün eski ortağı Abdulhaluk Barık’ın (36) cinayet yerinde olduğuna yönelik bazı ipuçlarına ulaştı. Polis, cinayet şüphelisi olarak eski ortağa yönelik araştırmalarını yoğunlaştırırken, Emre Öztürk’ün öldürülmeden önce kız arkadaşına attığı olay yerini gösteren fotoğraflı mesajı da buldu. Emre Öztürk, buluşma yerine ulaştığında kız arkadaşına, “Şehrin dışındayım, ıssız bir yer, öldürseler kimsenin haberi olmaz” notuyla bir fotoğraf karesi göndermişti. Fotoğrafta bir araç da görülüyordu. Aracı araştıran polis ekipleri, aracın Abdulhaluk Barık’ın kardeşi Abdulkadir Barık’a (34) ait olduğunu, ruhsat sahibinin de Abdulkadir Barık’ın birlikte yaşadığı E.T. (34) olduğunu belirledi.





ADLİ TIP ÖNÜNDE KAVGA

Polis operasyon hazırlığı yaparken, Emre Öztürk’ün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu önünde beklediği sırada Abdulhaluk Barık, kardeşi Abdulkadir Barık ve E.T., başsağlığı için yanlarına geldi. Bu sırada aile ile aralarında bir tartışma çıktı ve karakolluk oldular. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de operasyon için düğmeye basarak Abdulhaluk Barık, kardeşi Abdulkadir Barık ve E.T.’yi gözaltına aldı. Emniyet’te haklarındaki iddiaları kabul etmeyen Abdulhaluk Barık, kardeşi Abdulkadir Barık ve E.T., sorgularının ardından adliyeye gönderildi. Abdulhaluk Barık ve kardeşi Abdulkadir Barık tutuklanırken, E.T. serbest kaldı.





GASP SÜSÜ VERMİŞ

Polisin yaptığı araştırmadaki iddialara göre, Abdulhaluk Barık, eski ortağı Emre Öztürk’ten ödünç lüks bir araç almıştı. Araçla kaza yapınca yapım masraflarının karşılanması konusunda Emre Öztürk’le tartışmıştı. Cinayet günü de, Abdulhaluk Barık, “Aracım arıza yaptı, gelip yardım eder misin?” diyerek Emre Öztürk’ü Çatalca’daki ayçiçeği tarlasına çağırmış, burada da Öztürk’ü bıçaklayarak öldürmüştü. Daha sonra da olaya gasp süsü vermek için cep telefonu, cüzdanı ve kol saatini almıştı. Cinayetin ardından da olay yerine gittiği aracı detaylı şekilde yıkamıştı.