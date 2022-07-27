Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 2 asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.