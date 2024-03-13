Eylem Tok, oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı! Baba Cihantimur'un 'fenomenler' bağlantısı ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Acı'nın öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, şüpheli Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli iş yeri çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı.

Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'a ise yurt dışı yasağı getirildi.

BABA CİHANTİMUR HAKKINDA FENOMEN DETAYI

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur annesiyle birlikte Amerika'ya firar etmişti. O firar yolculuğunda rolü olan doktor babası Bülent Cihantimur'un tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu fenomen soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı. Kara para aklama soruşturmasında Dilan Polat'ın ardındna soruşturulan Tayyargiler çifti de dosyaya girmişti. Tayyargiller çifti soruşturmasındaki 13 şüpheliden biri de Bülent Cihantimur'du. Kanal D'nin haberine göre Cihantimur'un tıpkı diğer fenomenler gibi kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı öğrenildi.

SAVCI BÜLENT CİHANTİMUR'A AYRICALIK TANIDI İDDİASI

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Bülent Cihantimur'un içinde bulunduğu soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Hakkında usulsüz işlem yaptığı iddiası ortaya atlınca İstanbul'dan Erzurum'a gönderildi. HSK hakkında inceleme başlattı. Bunun üzerine Kökçü emeklilik dilekçesi vererek mesleği bıraktı. Kökçü, dosyadan alınmadan önce Bülent Cihantimur ile pek çok tartışmalı karara imza attı. Onlardan biri mal varlıkları ile ilgili idi.

Kökçü, mahkemeye gönderdiği yazıda 13 şüphelinin şirketlerine el konulmasını istedi ama o şirketler arasında Cihantimur'un estetik merkezi yoktu. Savcı Kökçü'nün Bülent Cihantimur için ayrıcalık tanıdığı iddiasında bulunuldu. Tayyargiller soruşturmasında 12 şüpheli birbiri ile akraba olması dikkat çekmişti. İddiaya göre akraba olan bu 12 şüpheli, 13. şüpheli olan Bülent Cihan Timur'u hiç tanımıyor.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yurt dışına kaçan Timur Cihantimur (17) ile annesi Eylem Tok'un iadesine ilişkin, "İade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. Bugün itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bu cevabi yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz" dedi.

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Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının sürdüğünü belirterek, "Hem Mısır'dan, sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesini talep ettik. Hem diplomatik yollardan hem de Interpol'den talep ediyoruz. Umut ediyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri, iade konusundaki talepleri olumlu karşılasın, buradaki yargılama süreci de devam etsin. Dün itibarıyla da bu dosya kapsamında 2 gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve sonrasında havaalanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı. Yine o 18 yaşından küçük sürücünün babasının şoförü, oradaki mağdurlardan birinin telefonunu emniyete teslim eden kişiyle ilgili olarak yine gözaltına alındı. Şu anda soruşturmaları devam ediyor. Adli süreci titizlikle takip ediyoruz" diye konuştu.

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