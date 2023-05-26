GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 'Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği' Resmi Gazete'de
ABONE OL

'Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği' Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylere yönelik sağlanan evde bakım yardımıyla ilgili usul ve esasların belirlendiği yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

26.05.2023 - 15:19 | | DHA
'Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği' Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği' yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Sosyal Hizmetler Kanunu'nun kapsamında bakıma ihtiyacı olan engellilerin, evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Engellilik sınıflandırmasına göre, tam bağımlı çocuklar için 'Çok ileri düzeyde özel gereksinim var (ÖGV)', 'Belirgin ÖGV' ve 'Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)' ibareli raporu bulunanlardan, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumdaki, evde bakım heyetince bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiş, hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücret tutarının 3'te 2'sinden daha az olanlar, evde bakım yardımı ile desteklenecek.
Evde bakım yardımı ödemeleri, devir, temlik ve haciz edilemeyecek. Hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek.

GÜNCEL HABERLER

'Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği' Resmi Gazete'de

'Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği' Resmi Gazete'de

Asgari ücret zammında son dakika! Oran belli oldu, enflasyon farkı ve refah payı detayı

Asgari ücret zammında son dakika! Oran belli oldu, enflasyon farkı ve refah payı detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!