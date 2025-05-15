Eskişehirli Sevim Teyze, yıllarca hayalini kurduğu enstrümanına kavuştu! Yemek yaparken bile elinden bırakmıyor

Odunpazarı ilçesinde ikamet eden 2 çocuk ve 3 torun sahibi Öztürk, uzun yıllar market işlettikten sonra emekli oldu. Daha sonra vaktini iyi değerlendirmek için gelininin tavsiyesi üzerine 71 Evler Mahallesi'ndeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Sanat Meslek Eğitim Merkezi Kurslarına (ESMEK) başvurdu.

Öztürk, kurs döneminin başlangıcında 71 Evler Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Ergül Gökçe'nin yönlendirmesiyle giyim ve keçe dövme kursuna kayıt yaptırdı. Daha sonra bağlama kursu açılınca çocukluğundan bu yana içinde uhde kalan "bağlama çalıp, türkü söyleme" hayalini gerçekleştirmek isteyen Öztürk, eğitim almaya başladı.

Bağlama kursunda derslere büyük bir özveriyle devam eden Öztürk, aldığı eğitimler sayesinde 7 ayda 30 türküyü bağlama eşliğinde söylemeyi öğrendi.

Emekli esnaf Sevim Öztürk, AA muhabirine, hayatı boyunca el becerilerini geliştirmeyi hep çok istediğini söyledi.

Emekli olduktan sonra bu alanda bir şeyler yapmak istediğini ifade eden Öztürk, "Bu dönem başladım. Ekim ayında bağlama kursuna yazıldım. 'Bir türkü söylesem yeter' diyordum. Bağlama çalmayı çok istiyordum. Bir değil artık 25-30 türküyü söyleyebiliyorum, çalabiliyorum. Çok da seviniyorum, haftanın 3 günü severek geliyorum. Hocalarımdan çok memnunum." diye konuştu.

Haberin Devamı

"BAĞLAMAM YEMEK YAPARKEN BİLE ELİMDE"

Evde "gece gündüz" demeden bağlama çaldığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Mutfakta bağlamam yemek yaparken bile elimdedir. Bu işler çalışmadan olmuyor. Hocalarımın yüzünü kara çıkarmam. Ergül hocam beni keçe dövme kursuna yazdı. Böyle baktım, kaldım. Hiç bilmediğim işlerdi. Yaşım da tabii malum 'yapabilir miyim?' korkusu vardı ama hocamın güler yüzünü görünce cesaretlendim. Bağlama çalmayı da çocukluğumdan beri istiyordum. Bağlama kursunu istediğimi söyleyince hocam kabul etti. Meraklı olduğumu görmüş demek ki. Hep istiyordum, vakit olmamıştı. Hayat şartları belli. Şimdi çocukları evlendirdik. Emekli olduk. Tam bu zaman, bağlama çalma zamanı."

Sevim Öztürk, kursta zaman içinde kendisini geliştirdiğini belirterek, öğrendiği notlarını tınılara dönüştürmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Haberin Devamı

Öğrenmenin yaşının olmadığına dikkati çeken Öztürk, "65-70 yaşında üniversite okuyanlar var. 'Ben niye bağlama çalmayayım' dedim. Okuyamadık, imkanlar el vermedi. Ben de 'bu bağlamayı çalarım' diye kendime söz verdim. Gençlerimize özellikle kızlarımıza söylüyorum; mutlaka okuyup bir meslek sahibi olsunlar. Ayakları üstünde dursunlar. Bir işlerinin olması şart." dedi.

"ENERJİSİ ÇOK GÜZEL"

ESMEK Birim Sorumlusu Ergül Gökçe ise merkezdeki çeşitliliği bağlama kursuyla artırdıklarını kaydetti.

Bu kapsamda bağlama kursunu bu yıl ilk defa vermeye başladıklarını dile getiren Gökçe, Öztürk'ün kurslarına ilgiyle devam eden kursiyerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Öztürk'ün merkezlerine ilk geldiğinde bağlama kursuna başlamak istediğini kendilerine ilettiğini anlatan Gökçe, "Sevim Hanım bize ilk geldiğinde bağlama dersi daha yeni başlamıştı. 'Yapabilecek misin?' dedim. Yapabileceğini söyledi. Kendisini hemen kursa aldık. Bağlama kursumuz çok güzel gidiyor. Bağlama dersimizin en yaşlısı ama biz ona 'en gencimiz' diyoruz. Enerjisi çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Bağlama kursunun eğitmeni Mehmet Ali Yıldırım da Öztürk'ün başarılı kursiyerleri arasında yer aldığını belirterek, "Kursta 6-7 aylık bir dönem geride kaldı. Sevim Hanım da hırsıyla çok güzel bir yere geldi. Aslında ilk başta bu kadar performans beklemiyordum ama kendisi olağanüstü bir başarı gösterdi. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.