Eskişehir'de ayakkabı boyacıları kapalı alan istiyor! 'Soğuk havada tüple ısınıyoruz'

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk havalar etkisini gösteriyor. Zorlu kış şartları zaman zaman vatandaşların zorluk yaşamasına yol açarken, Deliklitaş Mahallesi Sıcaksular Mevkii'nde ayakkabı boyacılığı yapan esnaf ekmek parası kazanmak için her gün saatlerce dışarıda müşteri bekliyor. Kendilerine tahsis edilen kapalı bir alan olmaması nedeniyle tüp ile ısınmaya çalışan boyacılar, havanın yağışlı ve çok soğuk olduğu günlerde işe gelemiyor. Bu durumun müşterilerini de olumsuz yönde etkilediğini belirten esnaf, yetkililerin konuyla ilgili çalışma yapmasını rica ediyor.







"DAHA ÖNCEDEN BU KONUDA BÜYÜKERŞEN SÖZ VERMİŞTİ, AMA YAPILMADI"

Yaklaşık 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki Turan Kavak, "Burası için bir kapalı alan talebimiz var. Tüp ile ısınmaya çalışıyoruz, kapalı bir alan yapılsa daha iyi olur. Havalar soğuk olduğu için müşterilerimiz sıkıntı çekiyor. Havalar soğuk olunca biz de etkileniyoruz. Topluca ayakkabı geliyor, yerimiz dar olduğu için sorun oluyor. Daha önceden bu konuda Büyükerşen söz vermişti, ama yapılmadı. İnşallah sorunumuza çözüm üretirler.

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Tüple ısınmanın maliyeti de oluyor. Kömür harcıyoruz, o kadar uğraşmamıza rağmen bir tarafımız ısınırken bir tarafımız üşüyor. Havalar çok soğuduğunda gelmediğimiz günler oluyor. O zaman para kazanamıyoruz. Ayşe Ünlüce'den bu konuyla ilgili çalışma bekliyoruz" dedi.