Eski HDP Milletvekili Semra Güzel hakkındaki dosya yetkisizlikle Ankara'ya gönderildi

TBMM Genel Kurulu'nun 43'ncü birleşiminde alınan kararla, 22 Aralık 2022'de milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Silivri'de bir dinlenme tesisinde, başkası adına düzenlenmiş kimlik vermesi nedeniyle dava açılmıştı.

Dava dosyasını inceleyen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın CMK'nin 161/9. maddesinin 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir' şeklindeki fıkrası uyarınca, yetkisizlik kararı verilerek Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Semra Güzel hakkında Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin dosyaları kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunduğu belirtildi. İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Eylül 2022'de 16.45 sıralarında Silivri mevkii TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde kontrol edilen bir araçta Semra Güzel'in olduğu ve güvenlik görevlilerine 'Mehtap Dayan' isimli kişiye ait eski tip kimlik kartını ibraz ettiği anlatıldı.

Arka yüzünde veriliş tarihi 31 Ağustos 2007 yazan kimlik kartında herhangi bir yıpranma olmadığının anlaşıldığı ve İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün incelemesi sonucunda, kimliğin sahte olduğunun belirlendiği kaydedildi. İddianamede, Güzel'in milletvekilliğinin düşürüldüğü anımsatılarak şüpheli üzerine atılı 'Resmi belgede sahtecilik' suçunu terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlediği anlaşıldığı belirtildi. Güzel'in 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.