Esenyurt'ta komşu dehşeti! 10 kişiyle ev basıp hamile kadını darp ettiler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, komşusunun ses yaptığı iddiasıyla akrabalarını toplayarak ev bastı. Komşusunu ve hamile eşini darp eden şahıslar olayın ardından dağılırken, dövülen adam da yakınlarını çağırarak şahsa saldırdı.

Yaşanan olayda 1 kişi bıçaklanırken, kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, daha önce de aralarında tartışma yaşanan iki aile, gürültü nedeniyle tekrar tartışınca taraflardan biri akrabalarını çağırarak yaklaşık 10 kişilik grupla komşusunun evini bastı. Hamile kadını ve kocasını darp eden şahıslar olayın ardından dağılırken, bu sefer de komşu, yakınlarını çağırdı.

Sokak ortasında ev basan adamı taş ve sopayla döven şahıslar, ayırmak isteyen mahalleliye de aldırmadı. 1 kişinin bıçakla yaralandığı olay polisin gelmesiyle son buldu. O anlar kameraya yansıdı.