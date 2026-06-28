Karadeniz'in hırçın dalgaları Akçakoca'da 2 metreyi aştı!
28.06.2026 - 15:14Güncellenme Tarihi:
Karadeniz’de etkili olan olumsuz hava şartları, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de etkili oluyor.
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İlçede gün boyunca etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyunun öğle saatlerinde yaklaşık 2 metreye ulaştığı gözlendi.
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Denizde oluşan yüksek dalgalar sahil kesimlerinde dikkat çekerken, vatandaşlar ve tatilciler risklere karşı uyarılıyor.
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Akçakoca’da şu ana kadar denize girilmesine yönelik herhangi bir resmi yasak kararı açıklanmadı. Vatandaşlar, özellikle rip akıntısı ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.