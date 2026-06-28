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GündemKaradeniz'in hırçın dalgaları Akçakoca'da 2 metreyi aştı!
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Karadeniz'in hırçın dalgaları Akçakoca'da 2 metreyi aştı!

28.06.2026 - 15:14Güncellenme Tarihi:

Karadeniz’de etkili olan olumsuz hava şartları, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de etkili oluyor.

1Karadeniz'in hırçın dalgaları Akçakoca'da 2 metreyi aştı!

İlçede gün boyunca etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyunun öğle saatlerinde yaklaşık 2 metreye ulaştığı gözlendi.

2Karadeniz'in hırçın dalgaları Akçakoca'da 2 metreyi aştı!

Denizde oluşan yüksek dalgalar sahil kesimlerinde dikkat çekerken, vatandaşlar ve tatilciler risklere karşı uyarılıyor.

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3Karadeniz'in hırçın dalgaları Akçakoca'da 2 metreyi aştı!

Akçakoca’da şu ana kadar denize girilmesine yönelik herhangi bir resmi yasak kararı açıklanmadı. Vatandaşlar, özellikle rip akıntısı ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.