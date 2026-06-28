GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOrdu'da güzergah değişikliği: Baştan aşağı yenilendi
HaberlerGündem Haberleri Ordu'da güzergah değişikliği: Baştan aşağı yenilendi

Ordu'da güzergah değişikliği: Baştan aşağı yenilendi

28.06.2026 - 16:02Güncellenme Tarihi:

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin ihtiyaç duyulan noktalarında sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

1Ordu'da güzergah değişikliği: Baştan aşağı yenilendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yol yatırımlarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, mahalle ve grup yolları konfora kavuşturuluyor. Bu kapsamda Gürgentepe-Gölköy ilçelerinin bağlantı hattında bulunan Tikenlice Mahallesi’nde çalışan ekipler 1,6 kilometrelik güzergahta asfalt çalışması yapıyor.

2Ordu'da güzergah değişikliği: Baştan aşağı yenilendi

Bölgelerinde yapılan asfalt çalışmasını memnuniyet ile karşılayan Tikenlice Mahallesi Muhtarı Erkan Kır ile vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek, yolun tamamlanmasıyla ulaşımın hem daha güvenli hem de daha hızlı hale geleceğini söylediler.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Ordu'da güzergah değişikliği: Baştan aşağı yenilendi

Gürgentepe ile Gölköy arasında alternatif ve daha kısa ulaşım sağlayan yol, tamamlandığında bölge halkına daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunacak.