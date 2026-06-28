Ordu'da güzergah değişikliği: Baştan aşağı yenilendi

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Bölgelerinde yapılan asfalt çalışmasını memnuniyet ile karşılayan Tikenlice Mahallesi Muhtarı Erkan Kır ile vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek, yolun tamamlanmasıyla ulaşımın hem daha güvenli hem de daha hızlı hale geleceğini söylediler.