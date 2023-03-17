Erzurum'da 'Arka Sokaklar' adlı fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının önlenmesi için soruşturma başlattı. Erzurum merkez ile Çat ilçesinde yürütülen 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarına karıştığı belirlenen 15 kişiye yönelik, 'Arka Sokaklar' adı verilen operasyon düzenlendi.

İDARİ PARA CEZASI

14 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, 15 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Bu arada aynı operasyon kapsamında, fuhşa karıştığı tespit edilen 114 kişiye 1 milyon 516 bin TL idari para cezası uygulandı.

'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarından haklarında hazırlanan tahkikat evrakıyla adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı, 4 şüpheli tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.