Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
30.06.2024 - 17:12 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, “Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum.
Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum.…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 30, 2024