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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

30.06.2024 - 17:12 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, “Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum.

Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

 

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