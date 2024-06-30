Ege Denizi'nde korkutan deprem!
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 15:50'de merkez üssü Ege Denizi Kuşadası Körfezi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
30.06.2024 - 16:26 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Ege Denizi Kuşadası Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 15.50’de oldu.
Deprem yerin 7.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 30, 2024
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.13 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2024-06-30
Saat:15:50:55 TSİ
Enlem:37.98083 N
Boylam:27.14389 E
Derinlik:7.45 km
Detay:https://t.co/XCikfpCmCs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi