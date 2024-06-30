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Ege Denizi'nde korkutan deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 15:50'de merkez üssü Ege Denizi Kuşadası Körfezi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

30.06.2024 - 16:26 |
Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Ege Denizi Kuşadası Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 15.50’de oldu.

Deprem yerin 7.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 

 

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