Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Ege Denizi Kuşadası Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 15.50’de oldu.

Deprem yerin 7.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.