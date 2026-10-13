Harem'den Marmaray'a ücretsiz servis desteği: BTTBUS ile İstanbul'a ulaşım artık çok daha pratik!

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Toplum odaklı ulaşım anlayışıyla hizmet kalitesini her geçen gün daha da geliştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BTT, bünyesindeki BTTBUS ile Balıkesir-İstanbul ve İstanbul-Balıkesir hattında vatandaşlara hizmet veriyor. Balıkesir'den İstanbul Harem Otogarı'na gerçekleştirilen seferlerle vatandaşlara konforlu, güvenli ve ulaşılabilir ulaşım imkânı sunulurken başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların da şehirlerarası ulaşımı da kolaylaştırılıyor.



BTTBUS ile okula ve eve dönüş artık çok daha kolay

Konforlu ve güvenli ulaşım imkânıyla BTTBUS ile Balıkesir-İstanbul ve İstanbul-Balıkesir ulaşımında okula ve eve dönüşler artık çok daha kolay hale geldi. Her gün düzenli olarak gerçekleştirilen seferlerin yanı sıra Harem Otogarı'ndan Marmaray'a sağlanan ücretsiz servis hizmeti sayesinde yolcuların İstanbul içindeki ulaşımı da destekleniyor.



Hızlı ve ekonomik ulaşım imkânı

BTTBUS servis hizmetiyle Kadıköy, Beşiktaş ve Yenikapı'ya hızlı entegrasyon ile hizmet veriyor. 08.00 - 13.00 ve 17.00 saatlerinde Balıkesir'den hareket eden BTTBUS, 12.30 - 17.30 ve 21.30 saatlerinde Harem Otogarı'ndan kalkış yapıyor. Balıkesir'den İstanbul'a üç saatte hızlı ve ekonomik fiyatlarla ulaşım sağlayan BTTBUS, öğrencilerin de öncelikli tercihlerinden BTTBUS ile ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyenler 0850 307 80 10 iletişim numarasından ve https://bilet.balikesirulasim.com.tr/ internet adresi üzerinden detaylı bilgiye erişebilecek. BTTBUS, Balıkesir ile İstanbul arasında sunduğu ulaşım hizmetiyle vatandaşların evlerine, okullarına güvenli ve konforlu şekilde ulaşmalarına katkı sağlamaya devam ediyor.