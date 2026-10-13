'Ayağıma bastın' diyerek darp ederek öldüresiye dövmüşlerdi: Ağır beyin hasarı alan Murat Duha için ağır ceza talebi!

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Sanığın alacağı cezaya ilişkin beklentisini aktaran baba Yıldız, "Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Başka çocukların da başına böyle şeyler gelmesin. Benim çocuğum diğer örneklere göre hayatta kalanlardan, bir tanesi. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü benim çocuğum 112 oraya gittiğinde zaten ölüydü, cansızdı. Öldürülmüş gibi, ölmüş gibi ceza almasını istiyorum en ağır şekilde" ifadelerini kullandı.



Oğlunun karakteri hakkında da konuşan Yıldız, şunları söyledi: "Neşe dolu hayat dolu bir çocuktu. Kimseyle dövüşü kavgası olmayan, biz Karabiga'ya yani o beldeye yerleştiğimiz bir sene oldu. Bir sene boyunca çocuk bir sürü arkadaş edindi. Cumartesi pazar çocuk orada hayırlara gitmeye başladık Kur'an masaları kurmaya yardım edeceğim ben diye. Yani benim çocuğum uyumsuz bir çocuk değildi. Hayat dolu, neşe dolu bir çocuktu, evlattı."Gözyaşlarıyla oğlunun saçını tarayan anne Çiğdem Yıldız, "Gördüğünüz gibi yalnız bırakamıyoruz. Ne konuşabiliyor ne yiyebiliyor. Geceleri sabaha kadar gündüzleri sürekli başındayız. Çünkü yutkunması yok. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben canlı bir cenazeye bakıyorum adeta" şeklinde konuştu.



Oğlunun arkadaş ortamında sevilen, neşe dolu bir çocuk olduğunu hatırlatan anne Çiğdem Yıldız, "Biz Biga'ya gittiğimizde o kadar hayret ediyorum ki. Mahkemeden mahkemeye gidiyorum. Benden büyük insanlar bile oğlumu soruyor. Ellerinden poşetlerini alıp taşımış. Hep onlara yardım etmiş. Benim çocuğum kötü bir çocuk olsa bunu yapar mı? Hala oradaki arkadaşları bile soruyor" ifadelerine yer verdi.