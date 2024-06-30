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Gündem Blue Sunset sahibi Nimet Arif Kurtel kimdir? 98. Gazi Koşusu'nda Blue Sunset kaç ganyanı var?
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Blue Sunset sahibi Nimet Arif Kurtel kimdir? 98. Gazi Koşusu'nda Blue Sunset kaç ganyanı var?

98. Gazi Koşusu favorilerinden 3 yaşlı İngiliz safkan Blue Sunset yarış severlerin de gündeminde yer aldı. Kurtel ekürisine ait olan başarılı safkan çıktığı 12 yarıştan 8'ini birincilikle tamamladı. Blue Sunset, 30 Haziran 2024 Pazar günü koşulacak Gazi Koşusu'nda jokey Gökhan Kocakaya ile start alacak. Peki Blue Sunset sahibi Nimet Arif Kurtel kimdir?

• 30 Haziran 2024 - 11:59 • Son Güncelleme:
• 30 Haziran 2024 - 11:59 • Son Güncelleme:
1 Blue Sunset sahibi Nimet Arif Kurtel kimdir 98. Gazi Koşusunda Blue Sunset kaç ganyanı var

Blue Sunset 98. Gazi Koşusu'nun favorileri arasında yer alıyor. Bugün Türk atçılığının en önemli yarışı olan Gazi Koşusu koşulacak. İstanbul Veliefendi Hipodrom'unda saat 17:15'te star alacak 22 safkan İngiliz atı arasında jokey Gökhan Kocakaya'nın bineceği Blue Sunset de yer alıyor.

2 Blue Sunset sahibi Nimet Arif Kurtel kimdir 98. Gazi Koşusunda Blue Sunset kaç ganyanı var

At yarışçılığın derbisi olarak nitelendirilen bu önemli koşuda Blue Sunset de favori safkanlar arasında yer alıyor. Peki Blue Sunset kimin atı, sahibi kim?

3 BLUE SUNSET KİMİN ATI

BLUE SUNSET KİMİN ATI?

Yetiştiricisi MOZ.ORG.SAN.TİC.A.Ş. olan Blue Sunset'in antrenörlüğünü Hakan Yüzbaşı yapmaktadır.

4 Blue Sunset sahibi Nimet Arif Kurtel kimdir 98. Gazi Koşusunda Blue Sunset kaç ganyanı var

İlk koşusuna 21 Mayıs 2023'te koşan ve o günden bu yana 12 yarışta start alan Blue Sunset toplam 8 birincilik, iki kez dördüncü, bir kez 2'inci bir kez da üçüncü olmuştur. Son olarak Sait Akson koşusunda 2. olmuştur.

5 Blue Sunset sahibi Nimet Arif Kurtel kimdir 98. Gazi Koşusunda Blue Sunset kaç ganyanı var



Nimet Arif Kurtel Kimdir?

Türkiye’nin en büyük atçılarından biri olan Nimet Arif Kurtel, sınırsız bir bütçe ile yetiştiricilik yapmaktadır. Rahmetli İlyas Çokay’ın tüm atlarını ve kısraklarını alarak Türkiye’de atçılığa başlayan Kurtel ailesinden şu ana kadar 2 Gazi şampiyonu çıkmıştır.

6 Blue Sunset sahibi Nimet Arif Kurtel kimdir 98. Gazi Koşusunda Blue Sunset kaç ganyanı var

Bunlar; 93. Gazi şampiyonu The Last Romance ile 94. Gazi şampiyonu Call To Victory’dir.

7 Blue Sunset sahibi Nimet Arif Kurtel kimdir 98. Gazi Koşusunda Blue Sunset kaç ganyanı var



GÖKHAN KOCAKAYA KİMDİR?

Gökhan Kocakaya jokey olarak koştuğu ilk Gazi Koşusu'nu kazanan jokeydir. 2009 Gazi Koşusunu kazanmıştır. 1987 Adana doğumlu olan jokey Gökhan Kocakaya, Yarış dünyasına 2006'da apranti olarak katılmıştır. 2023 yılından itibaren ABD'ye yerleşmiş ve kariyerine orada devam etme kararı almıştır.