Blue Sunset sahibi Nimet Arif Kurtel kimdir? 98. Gazi Koşusu'nda Blue Sunset kaç ganyanı var?
98. Gazi Koşusu favorilerinden 3 yaşlı İngiliz safkan Blue Sunset yarış severlerin de gündeminde yer aldı. Kurtel ekürisine ait olan başarılı safkan çıktığı 12 yarıştan 8'ini birincilikle tamamladı. Blue Sunset, 30 Haziran 2024 Pazar günü koşulacak Gazi Koşusu'nda jokey Gökhan Kocakaya ile start alacak. Peki Blue Sunset sahibi Nimet Arif Kurtel kimdir?
• 30 Haziran 2024 - 11:59 • Son Güncelleme:
• 30 Haziran 2024 - 11:59 • Son Güncelleme: