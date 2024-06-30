Blue Sunset sahibi Nimet Arif Kurtel kimdir? 98. Gazi Koşusu'nda Blue Sunset kaç ganyanı var?

İlk koşusuna 21 Mayıs 2023'te koşan ve o günden bu yana 12 yarışta start alan Blue Sunset toplam 8 birincilik, iki kez dördüncü, bir kez 2'inci bir kez da üçüncü olmuştur. Son olarak Sait Akson koşusunda 2. olmuştur.