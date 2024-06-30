İsrail'den dünyaya akılalmaz tehdit! "Bize karşı birleşirlerse, bütün Orta Doğu'yu yok ederiz"

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken başkent Tel Aviv'de toplanan yüzlerce İsrailli, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma yapılması, Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Ellerinde esirlerin fotoğraflarını ve Netanyahu hükümeti aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericilere, bölgede önlem alan İsrail güçleri müdahale etti.

GAZZE'DEKİ SAVAŞTA ATEŞKES ÇIKACAK MI?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden müzakereleri görüştü. Hamas hareketinden yapılan açıklamaya göre Heniyye, Kamil ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamada, Heniyye’nin Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ile görüşmesinde, Gazze’de ateşkes sağlanması için süren müzakerelerin gidişatını ele aldığı belirtildi. Abbas Kamil görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, kız kardeşinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Heniyye’ye başsağlığı diledi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Haberin Devamı

İSRAİL: KIYAMET SİLAHLARIYLA BÜTÜN ORTA DOĞU'YU YOK EDERİZ

Ekim ayında İsrail-Hamas arasında başlayan savaşa İran'ın vekil güçleri Hizbullah ve Husiler anında dahil oldu. Aylar sonra Tahran yönetimi tarihte ilk kez İsrail'e yönelik saldırı düzenledi. Gazze'nin güneyindeki saldırılarına devam eden İsrail kanadı ise haftalardır Hizbullah'a yönelik geniş çaplı bir savaş için Lübnan'ın güneyine adeta yığınak yaptı. 200 bine yakın savaşçısı olduğu tahmin edilen Hizbullah'ın İran'dan aldığı balistik füzeler hatta tankları dahi bulunuyor. Hizbullah'ın, Filistinli gruplar Hamas ve İslami Cihad dahil olmak üzere bölgedeki İran destekli diğer gruplarla derin bağları var. ABD dahil Batılı ülkeler Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlıyor. Suudi Arabistan da dahil olmak üzere ABD'nin müttefiki Körfez Arap ülkeleri de aynısını yapıyor. Avrupa Birliği, Hizbullah'ın askeri kanadını terörist grup olarak sınıflandırıyor ancak siyasi kanadını sınıflandırmıyor.

Haberin Devamı

KIYAMET SİLAHLARI HAZIR

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii İşçileri Konseyi Başkanı Yair Katz, İsrail'in İran ve vekil güçleriyle gireceği bir savaşta kullanılmak üzere "kıyamet günü silahlarına" hazır olduğunu ifade etti ve şöyle dedi: "Varoluşsal bir tehlike olduğunu anlarsak, İran, Yemen, Suriye, Irak ve Ortadoğu'nun tüm ülkeleri bize karşı hesaplaşma zamanının geldiğine karar verirse, kıyamet silahlarını kullanma kabiliyetine sahip olduğumuzu hatırlatmak isterim"

Katz ayrıca, İsrail'e yönelik batılı ülkeler tarafından verilen desteğin de altını çizerek "Amerikalılar, İngilizler ve Almanlar bize istihbarat konusunda yardımcı oluyorlar. Bizi tehlikeye atabilecek hamlelerin nerede olduğunu bize bildiriyorlar." ifadesini kullandı. "BUNU GÖRMEK İÇİN 30 YIL BEKLEDİM" İran'ın geçtiğimiz aylardaki saldırısını da değerlendiren Katz, "Bu geceyi görmek için otuz yıldır çalışıyorum ve İsrail Devleti'ni kurtardığımız için mutluyuz" dedi.

Haberin Devamı