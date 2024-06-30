İzmir'de iş yerinde patlama! Binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi

Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'nde şırdan satışı yapılan iş yerinde saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina ile çevredeki 10 binada hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Durumu hafif olan yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, diğerleri ise gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan 1’i daha kurtarılamadı.

SEMT PAZARI NEDENİYLE ETKİLENENLERİN SAYISI FAZLA

Patlamanın olduğu bölgede bugün semt pazarı kurulduğu bildirildi. Şırdancının pazar güzergahı üzerinde olduğu için patlamadan etkilenenlerin fazla olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 'Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı Müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

BAKAN GÖKTAŞ: PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞTIR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir’de bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz olay yerine intikal ederek patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ile yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin" dedi.

AFAD BAŞKANI MEMİŞ: PATLAMANIN YAŞANDIĞI BİNADA AĞIR HASAR TESPİT EDİLDİ



AFAD Başkanı Okay Memiş, İzmir’in Torbalı ilçesinde şırdancıda meydana gelen patlamanın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklamada bulunan Memiş, "Şu ana kadar hastanelerde kalan sadece 9-10 yaralımız bulunmakta. Onların da sabaha kadar da taburcu edilmeleri beklenmektedir. Kontrollü bir şekilde binalara giriş ve çıkışları sağlayacağız. Aslında belli noktalarda tamamıyla yasakladığımızı söyleyebiliriz ve her binanın girişinde de jandarmamız bekliyor. Patlamanın şiddetinden dolayı binalarda zararlar ve hasarlar tespit edilmiş durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekiplerimiz ilk incelemelerini yaptılar. Ve öncelikle patlamanın yaşandığı binanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettiler. Diğer tespitler de sabah devam edecek. Burada yaşayan, ikamet eden kardeşlerimizin ve esnafın zararlarını da tespit edeceğiz. Ben hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bundan dolayı çok üzgünüz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. Açıklamasının ardından Memiş, AFAD olarak tam vatandaşların yanında ve emrinde olduğunu söyledi.

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