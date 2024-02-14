Erzincan'da altın madeninde toprak kayması! Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

ANAGOLD: ACİL DURUM PLANI DEVREDE

Madeni işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den de olaya ilişkin yapılan açıklamada özetle şu bilgiler paylaşıldı: “Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”