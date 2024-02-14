Erzincan'da altın madeninde toprak kayması! Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde, istiflenen tonlarca siyanürlü toprak sel olup aktı. İlk tespitlere göre 9 kişi toprak altında kaldı. 400 kişiyle arama kurtarma çalışması başlatılırken bölgede çevre felaketi yaşanmasından endişesi ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’dan toprak kaymasıyla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 400 personelle arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü belirtirken, '9 kişiye ulaşılamıyor.' ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da “Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri’ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi’nin Fırat Nehri’ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık” açıklamasını yaptı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu CNN TÜRK'te son durumu aktarırken, 'Toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Toprak altında kalan çalışanlar var.' dedi. Bakanı Yılmaz Tunç ise olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da gerekli incelemeleri yapmak üzere 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiğini söyledi.
• 14 Şubat 2024 - 07:31 • Son Güncelleme:
• 14 Şubat 2024 - 07:31 • Son Güncelleme: