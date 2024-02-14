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Erzincan'da altın madeninde toprak kayması! Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde, istiflenen tonlarca siyanürlü toprak sel olup aktı. İlk tespitlere göre 9 kişi toprak altında kaldı. 400 kişiyle arama kurtarma çalışması başlatılırken bölgede çevre felaketi yaşanmasından endişesi ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’dan toprak kaymasıyla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 400 personelle arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü belirtirken, '9 kişiye ulaşılamıyor.' ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da “Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri’ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi’nin Fırat Nehri’ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık” açıklamasını yaptı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu CNN TÜRK'te son durumu aktarırken, 'Toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Toprak altında kalan çalışanlar var.' dedi. Bakanı Yılmaz Tunç ise olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da gerekli incelemeleri yapmak üzere 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiğini söyledi.

• 14 Şubat 2024 - 07:31 • Son Güncelleme:
• 14 Şubat 2024 - 07:31 • Son Güncelleme:
1Erzincanda altın madeninde toprak kayması Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

Erzincan İliç ilçesi Eski Değirmen mevkisindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2010 yılı aralık ayından itibaren siyanür ve kimyasal maddelerle altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni’nde dün saat 14.30 sıralarında büyük bir dehşet yaşandı. Öğleden sonra başlayan yağmurun da etkisiyle yığın liç alanında (dışarı çıkarılıp istiflenen toprak) önce göçük meydana geldi. Ardından milyonlarca metreküp toprak eğimli maden sahasında nehir gibi aktı.

29 İŞÇİ KAYIP

9 İŞÇİ KAYIP

Fırat Nehri’ne yakın bölgedeki dünyanın üçüncü büyük altın madeni olan işletmedeki felakette işçilerin yığınların altında kaldığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye gitti. Aydoğdu yaptığı ilk açıklamada, maden sahasında toprak kayması meydana geldiğini, toprak altında işçiler olduğunu, bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ifade etti. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise en az 9 kişinin toprak altında kaldığını söyledi.

3ERDOĞANDAN TALİMAT

ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan’daki toprak kaymasıyla ilgili, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’dan bilgi aldı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Erdoğan, tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

4Erzincanda altın madeninde toprak kayması Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olayla ilgili 3 başmüfettiş ve 1 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı.+

5Erzincanda altın madeninde toprak kayması Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre ise İliç’te bugün, yarın ve ertesi gün yağış bekleniyor.

6BAKAN YERLİKAYA: HAREKET 200 METRE YÜKSEKLİĞE SAHİP BİR YAMAÇ BOYUNCA OLDU

BAKAN YERLİKAYA: HAREKET 200 METRE YÜKSEKLİĞE SAHİP BİR YAMAÇ BOYUNCA OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki altın madenine gelerek bölgede incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Şu an bulunduğumuz noktada Erzincan’ın İliç ilçesindeki bir maden ocağından çıkarılan cevherin konumlandırıldığı yığın alanında önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana gelmiştir.

7Erzincanda altın madeninde toprak kayması Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplar 10 milyon metreküp olduğu bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor. İlk belirlemelere göre maalesef 9 işçimiz kayan kütlenin altında kaldı ve işçilerimizi arama- kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

8827 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

'827 PERSONEL GÖREV YAPIYOR'

Olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibinin sevk edildiğini belirten Yerlikaya, "Erzincan, Erzurum, Sivas, Tunceli il, AFAD müdürleri, Sivas, Erzurum, Rize ve Diyarbakır birlik müdürleri görevlendirildi.

9Erzincanda altın madeninde toprak kayması Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

Olayı takiben sahadaki çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılarımız, Erzincan ve Sivas Valilerimiz, Erzincan Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, kaymakamlarımız, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, ilgili kurum ve kuruluşlardan genel müdür ve daire başkanları her biri buraya intikal ettiler. An itibariyle bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama- kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor.

10Erzincanda altın madeninde toprak kayması Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

Ayrıca 562 araç, 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama- kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri, araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu. Sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon TIR’ları görevlendirildi" diye konuştu.

11OLASI RİSKLİ BÖLGELER BELİRLENİYOR

'OLASI RİSKLİ BÖLGELER BELİRLENİYOR'

AFAD koordinasyonunda bilim insanları tarafından bölgenin önceki ve güncel haritalarının incelenerek stabil alanlarının tespitine başlandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalar da olası riskli bölgeler belirleniyor.

12Erzincanda altın madeninde toprak kayması Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

Ayrıca bölgede gece boyunca arama- kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor. İfade ettiğimiz gibi arama- kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Madencilerimize, Erzincan'ımıza ve milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. En büyük duamız buradan güzel haberleri milletimizle buluşturmak olacaktır" dedi.

13Erzincanda altın madeninde toprak kayması Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

TBMM de ise grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak kararıyla, kaza nedeniyle, gündeminde olan maden kanununda değişiklik yapan teklifin görüşülmesi ertelendi.

14Erzincanda altın madeninde toprak kayması Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatıldığını, 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

15UMKE EKİBİ SAYISI 3E ÇIKARILDI

'UMKE EKİBİ SAYISI 3'E ÇIKARILDI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi" dedi.

16FIRAT’IN KAPAKLARI KAPATILDI

FIRAT’IN KAPAKLARI KAPATILDI

Madende siyanür, sülfürik asit ve nitrik asit gibi kimyasal maddelerin kullanılması nedeniyle bölgede çevre felaketi yaşanması endişesi de yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgeye denetim ekiplerinin gönderildiğini akan malzemenin Fırat’a ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi’nin Fırat Nehri’ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığını açıkladı.

17Erzincanda altın madeninde toprak kayması Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

Yerbilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal ise şunları söyledi: “Altının çıkarılması için işlenen zehirli siyanürlü madde ve onun için kimyasal kullanılan, altını ayırmak için işlemden geçirilen toprak bu maalesef. Bu mevki Fırat Nehri’ne de 700-800 metre mesafede. Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat’a ulaşması önlenmelidir.”

18DEHŞETLE İZLEDİK

DEHŞETLE İZLEDİK

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’ndeki heyelan, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yüksek bölgelerden kayan tonlarca toprağın, aşağıya doğru aktığı görüldü. Görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

19ANAGOLD: ACİL DURUM PLANI DEVREDE

ANAGOLD: ACİL DURUM PLANI DEVREDE

Madeni işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den de olaya ilişkin yapılan açıklamada özetle şu bilgiler paylaşıldı: “Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

20Erzincanda altın madeninde toprak kayması Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

Öte yandan Anagold Madencilik’in çoğunluk hissesinin sahibi Kanada merkezli SSR Mining şirketinin ABD borsalarındaki hisseleri olay sonrasında yüzde 50’nin üzerinde düşüş yaşadı.

21HAZİRANDA KAPATILDI EYLÜLDE AÇILDI

HAZİRANDA KAPATILDI EYLÜLDE AÇILDI

Çöpler Altın Madeni’nde 21 Haziran 2022’de bir kaza yaşandı. Bir boru hattındaki flanşın (boruları birleştiren parça) ayrılması sonucunda maden sahasında sızıntı olduğu, sızıntının içeriğinde siyanür de olduğu aktarıldı. Firmaya 16.4 milyon lira ceza kesildi; 3 ay kapalı tutuldu. Firma, 3 ay sonra eylülde faaliyetlerine tekrar başladı.

22SİYANÜR SIZMIŞTI

SİYANÜR SIZMIŞTI

Çöpler Altın Madeni’nde 21 Haziran 2020’de siyanür sızıntısı yaşanmıştı. Olaydan sonra bölgede temizlik çalışması yapılmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise ilgili firmaya para cezası uygulayarak faaliyetini durdurmuştu. Firma, 22 Eylül 2022 tarihinde yeniden faaliyetine başlamıştı.