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Eren Abluka-14 Operasyonu: 3 terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ta Eren Abluka-14 Operasyonu başlatıldı. 585 personelin katıldığı operasyonun ilk gününde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

01.06.2022 - 09:14 |
Eren Abluka-14 Operasyonu: 3 terörist öldürüldü!

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz 2022-3 Operasyonu başlatıldı.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 585 personel, 40 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteği ile 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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