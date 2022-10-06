Erdoğan imzaladı! Türkiye'nin İsrail büyükelçisi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile; Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.

Böylelikle Türkiye, 4 yıl aradan sonra Tel Aviv'e büyükelçi atamış oldu. Normalleşme adımları kapsamında İsrail de Türkiye'ye büyükelçi olarak Irit Lillian'ı atamıştı.