Erdoğan imzaladı! Türkiye'nin İsrail büyükelçisi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şakir Özkan Torunlar, İsrail'e büyükelçi olarak atandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal BM Daimi Temsilciliği'ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise AB Daimi Temsilciliği'ne getirildi.
06.10.2022 - 14:01 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile; Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.
Böylelikle Türkiye, 4 yıl aradan sonra Tel Aviv'e büyükelçi atamış oldu. Normalleşme adımları kapsamında İsrail de Türkiye'ye büyükelçi olarak Irit Lillian'ı atamıştı.