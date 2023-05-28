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Erdoğan, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü‘nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

28.05.2023 - 09:12 |
Erdoğan, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü‘nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bir millet, iki devlet" şiarıyla, her zaman yan yana, omuz omuza olduğumuz kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutluyor, müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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