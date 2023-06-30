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Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere mesaj: Hep birlikte başaracağız

Emine Erdoğan, “Koruyucu Aile Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan; "Kalpten inanıyorum ki, anne, baba sevgisine hasret tüm çocuklarımız, özlemini duydukları aile ortamında büyüyecek. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

30.06.2023 - 11:17 |
Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere mesaj: Hep birlikte başaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hasabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada uğruna mücadele verilecek en değerli zenginlik çocuklardır. Öz ailesinden ayrı düşen tüm çocuklarımızı sıcak yuvalara kavuşturmak için Gönül Elçileri projemizle başlayan kararlılığımız aynı gücünde devam ediyor.

Devletimizin imkânları ve gönlü güzel insanların işbirliğiyle bugün 9206 çocuğumuz, koruyucu ailesinin yanında, yarınlara daha umutlu bakıyor. 2002 yılında bu sayı, yalnızca 515’ti.

Kalpten inanıyorum ki, anne, baba sevgisine hasret tüm çocuklarımız, özlemini duydukları aile ortamında büyüyecek. Bunu hep birlikte başaracağız.

30 Haziran #KoruyucuAileGünü vesilesiyle, hayatlarını bir çocuğun en mutlu anlarına şahitlik ederek renklendiren bütün Koruyucu Ailelerimize şükranlarımı sunuyorum @tcailesosyal"

 

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Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere mesaj: Hep birlikte başaracağız

Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere mesaj: Hep birlikte başaracağız