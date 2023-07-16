Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne ilişkin yaptığı paylaşımında "Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır." dedi.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır.

Bu gerçeğin en büyük ispatı olarak yüreklere kazınan 15 Temmuz destanının unutulmamasını diliyorum.