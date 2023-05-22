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Elazığ'da pompalı tüfekle parkta 2 kişiyi vuran şüpheli yakalandı

Elazığ’da parkta pompalı tüfekle ateş edip, husumetlisi A.K.(23) ile bankta oturan A.Ş.G.’yi (35) yaralayan E.A. (19), polis tarafından yakalandı. Yaralı A.Ş.G. tedavisinin ardından taburcu edilirken, A.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

22.05.2023 - 14:08 | | DHA
Elazığ'da pompalı tüfekle parkta 2 kişiyi vuran şüpheli yakalandı

Olay, dün öğleden sonra Yeni Mahalle'deki Vali Enes Yeter Parkı'nda meydana geldi. Pompalı tüfekle parka gelen E.A., husumetlisi A.K.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği A.K. ile yakınındaki bir bankta oturan A.Ş.G. yaralandı. Tüfeğini olay yerinde bırakan şüpheli kaçarken, yaralanan A.K. ile A.Ş.G. ihbarla olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. A.Ş.G. tedavisinin ardından taburcu edilirken, A.K.’nin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de, E.A.’nın saklandığı yeri tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan E.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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