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Elazığ'da cemaat ikindi namazını kılarken camiye torpil atıldı!

29.01.2025 - 16:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)-

Elazığ'da cemaat ikindi namazını kılarken camiye torpil atıldı!

Elazığ'da bir çocuk, cemaat namaz kılırken caminin içerisine torpil atıp, kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kışla Camii’nde cemaat ikindi namazını kılarken, bir çocuk, içeri girip, çakmakla yaktığı 2 torpili attı. Torpilin biri patlarken, şüpheli ise kaçtı.

Elazığda cemaat ikindi namazını kılarken camiye torpil atıldı

Namazı bırakan cemaatten bazıları, bir kısmı yanan halıyı su ile söndürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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