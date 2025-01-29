Elazığ'da cemaat ikindi namazını kılarken camiye torpil atıldı!
29.01.2025 - 16:26Güncellenme Tarihi:
Elazığ'da bir çocuk, cemaat namaz kılırken caminin içerisine torpil atıp, kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kışla Camii’nde cemaat ikindi namazını kılarken, bir çocuk, içeri girip, çakmakla yaktığı 2 torpili attı. Torpilin biri patlarken, şüpheli ise kaçtı.
Namazı bırakan cemaatten bazıları, bir kısmı yanan halıyı su ile söndürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.