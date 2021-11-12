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ElazÄ±ÄŸ, Erzurum ve Rize'de bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar afetzedelerin barÄ±nma ihtiyacÄ± için kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak

ElazÄ±ÄŸ, Erzurum ve Rize'de bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar, hak sahibi afetzedelerin kalÄ±cÄ± barÄ±nma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.Â

12.11.2021 - 01:44 | | AA
ElazÄ±ÄŸ, Erzurum ve Rize'de bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar afetzedelerin barÄ±nma ihtiyacÄ± için kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ±'nda, Ã¼Ã§ ildeki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi (AFAD) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.

Buna gÃ¶re, ElazÄ±ÄŸ'Ä±n merkez YalÄ±ndamlar ve Sivrice ilÃ§esi Uslu kÃ¶yleri, Erzurum'un Ã‡at ilÃ§esi MuratÃ§ayÄ±rÄ± ve Tuzluca mahalleleri ile Rize'nin Ã‡ayeli ilÃ§esi KaptanpaÅŸa kÃ¶yÃ¼ndeki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar, meydana gelen ve genel hayata etkili kabul edilen afetler nedeniyle hak sahibi olan afetzedelerin kalÄ±cÄ± barÄ±nma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

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