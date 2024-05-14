Gaziantepli girişimci kadının ev yapımı mumbarları tüm Türkiye'de biliniyor

“ÇALIŞMALARIMIZLA AVRUPA’DA MARKA OLMAK İSTİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Kenan Seçkin, coğrafi zenginliklerin öne çıkarılmasında büyük bir emek harcandığını ifade ederek, “Coğrafi işaret ilk yönetim birimini oluşturan belediye Gaziantep Büyükşehir Belediyesidir. Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Müdürlüğümüz var daire başkanlığımıza bağlı. Biz köy köy ekiplerimizle gezerek coğrafyanın nesi meşhur onları tespit edip gün yüzüne çıkarıyoruz. Çalışmalarımızla Avrupa’da marka olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.



“GAZİANTEP 500’DEN FAZLA YEMEK ÇEŞİDİYLE ÜNÜNÜ DÜNYAYA TAŞIDI”



Mutfak Sanatları Merkezi Şef Koordinatörü Doğa Çitçi, Gaziantep’in dünyada eşi benzeri olmayan bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek, “Çok iyi, dünyada eşi benzeri olmayan bir mutfak var burada. Gaziantep tek başına 500 çeşidin üstünde yemeği olan şehir. Tek başına lokomotif bir şehir. Coğrafi işaret tabi ki şehre etiket kazandırıyor. Gaziantep bu yönden zengin bir şehir olduğu için coğrafi işaretli ürün sayısı çok fazla” ifadelerini kullandı.