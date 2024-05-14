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Gündem Ankara'da eş zamanlı operasyon! FETÖ/PDY soruşturmalarında 48 gözaltı kararı
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Ankara'da eş zamanlı operasyon! FETÖ/PDY soruşturmalarında 48 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin güncel ve mahrem yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturmalarda toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
• 14 Mayıs 2024 - 09:39 • Son Güncelleme:
DHA
• 14 Mayıs 2024 - 09:39 • Son Güncelleme:
1 Ankarada eş zamanlı operasyon FETÖ/PDY soruşturmalarında 48 gözaltı kararı