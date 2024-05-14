Gündem Ankara'da eş zamanlı operasyon! FETÖ/PDY soruşturmalarında 48 gözaltı kararı Paylaş Haberler Gündem Haberleri Ankara'da eş zamanlı operasyon! FETÖ/PDY soruşturmalarında 48 gözaltı kararı Ankara'da eş zamanlı operasyon! FETÖ/PDY soruşturmalarında 48 gözaltı kararı Ankara'da FETÖ/PDY'nin güncel ve mahrem yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturmalarda toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. DHA • 14 Mayıs 2024 - 09:39 • Son Güncelleme: 14 Mayıs 2024 - 09:39 DHA • 14 Mayıs 2024 - 09:39 • Son Güncelleme: 14 Mayıs 2024 - 09:39 1 Ankara operasyon fetö pdy PDY