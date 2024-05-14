Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Ayten Gökçer Türk sinemasına hangi filmlerde rol aldı? Ayten Gökçer'in eşi kim, kaç yaşında öldü? İşte Ayten Gökçer'in rol aldığı diziler
Haberler Gündem Haberleri Ayten Gökçer Türk sinemasına hangi filmlerde rol aldı? Ayten Gökçer'in eşi kim, kaç yaşında öldü? İşte Ayten Gökçer'in rol aldığı diziler

Ayten Gökçer Türk sinemasına hangi filmlerde rol aldı? Ayten Gökçer'in eşi kim, kaç yaşında öldü? İşte Ayten Gökçer'in rol aldığı diziler

Ayten Gökçer'in Türk sinemasında önemli bir yeri vardı. Rol aldığı filmler hala hafızalardaki yerini koruyor. En bilinen dizisi ise Kanal D'de ekrana gelen Yılan Hikayesi olmuştu. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ayten Gökçer kaç yaşındaydı? İşte Ayten Gökçer'in hayatı ve filmografisi.

• 14 Mayıs 2024 - 09:18 • Son Güncelleme:
• 14 Mayıs 2024 - 09:18 • Son Güncelleme:
1 Ayten Gökçer Türk sinemasına hangi filmlerde rol aldı Ayten Gökçerin eşi kim, kaç yaşında öldü İşte Ayten Gökçerin rol aldığı diziler

Ayten Gökçer'in rol aldığı film ve diziler hakkında meraklı araştırmalar hız kazandı. Sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Sinema ve televizyon dünyasında da oldukça tanınan Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Peki Ayten Gökçer kaç yaşında öldü, rol aldığı fim ve diziler hangileri?

2 Ayten Gökçer Türk sinemasına hangi filmlerde rol aldı Ayten Gökçerin eşi kim, kaç yaşında öldü İşte Ayten Gökçerin rol aldığı diziler

1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümüne girdi. 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosuna girdi. Sinemaya 1965'te Taçsız Kral adlı filmle başladı. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. 1988'de devlet sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı.

3 Ayten Gökçer Türk sinemasına hangi filmlerde rol aldı Ayten Gökçerin eşi kim, kaç yaşında öldü İşte Ayten Gökçerin rol aldığı diziler

1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Ayten Gökçer, sanatçı Cüneyt Gökçer ile evliydi. Bir kızı var.

4 Ayten Gökçer Türk sinemasına hangi filmlerde rol aldı Ayten Gökçerin eşi kim, kaç yaşında öldü İşte Ayten Gökçerin rol aldığı diziler

2017 yılında felç geçiren Ayten Gökçer, uzun süredir sağlık problemleriyle uğraşıyordu. 84 yaşında hayatın kaybeden Ayten Gökçer'in eşi Cüneyt Gökçer'dir.

5 Ayten Gökçer Türk sinemasına hangi filmlerde rol aldı Ayten Gökçerin eşi kim, kaç yaşında öldü İşte Ayten Gökçerin rol aldığı diziler

Sanatçının cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

6 Ayten Gökçer Türk sinemasına hangi filmlerde rol aldı Ayten Gökçerin eşi kim, kaç yaşında öldü İşte Ayten Gökçerin rol aldığı diziler



AYTEN GÖKÇER FİLMOGRAFİSİ

1965: Taçsız Kral

1967: 501 Numaralı Hücre

1967: İçli Kız Funda

1972: Damdaki Kemancı

1973: Anneler Günü

1980: IV. Murat

1981: Bağdat Hatun

1988: Önce Canan

1991: Elif Ana

1999: Yılan Hikâyesi (dizi)

2003: Patron Kim? (dizi)

2005: Çat Kapı (dizi)

2008: Hoşçakal Güzin

2017: İstanbul Kırmızısı

7 Ayten Gökçer Türk sinemasına hangi filmlerde rol aldı Ayten Gökçerin eşi kim, kaç yaşında öldü İşte Ayten Gökçerin rol aldığı diziler