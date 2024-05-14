Ayten Gökçer Türk sinemasına hangi filmlerde rol aldı? Ayten Gökçer'in eşi kim, kaç yaşında öldü? İşte Ayten Gökçer'in rol aldığı diziler
Ayten Gökçer'in Türk sinemasında önemli bir yeri vardı. Rol aldığı filmler hala hafızalardaki yerini koruyor. En bilinen dizisi ise Kanal D'de ekrana gelen Yılan Hikayesi olmuştu. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ayten Gökçer kaç yaşındaydı? İşte Ayten Gökçer'in hayatı ve filmografisi.
• 14 Mayıs 2024 - 09:18 • Son Güncelleme:
• 14 Mayıs 2024 - 09:18 • Son Güncelleme: