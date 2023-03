Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek

CHP'li 5 büyükşehir belediye başkanı, Ankara'da olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı cumhurbaşkanlığı adayı olması yönündeki çağrı sonrasında, CHP'li 5 büyükşehir belediye başkanı, Ankara Gölbaşı Mogan Gölü Belediye Tesisleri'nde bir araya geldi. Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanın Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer katıldı.

CNN Türk yayınına katılan Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Tunç Soyer ve Vahap Seçer'in Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde bu toplantıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Selvi sözlerini şöyle sürdürdü:

Toplantı devam ediyor. Ancak bazı gelişmeler var. Diğer başkanlarda Ankara'ya hareket ediyor. Başkanlar, yarın saat 11.00 ya da 11.30'da Kılıçdaroğlu ile görüşecekler. Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na destek verecekler. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun Akşener ile görüşeceği söyleniyor. Metine imza atmayan iki başkan var şu an, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Metinde Akşener'e karşı ağır ifadeler olduğu için metin revize edilebilir. CHP kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'in çağrısına olumlu yanıt vermeyeceği yönünde. Ancak İmamoğlu, inisiyatif alarak Akşener ile masaya geri dönmesi için görüşecek. Kılıçdaroğlu kesin kararlı ve geri adım atmayacak adaylık konusunda. Başkanlar da yarın yapacakları görüşme ile Kılıçdaroğlu'na destek verecekler.

HANDE FIRAT: AKŞENER, 5 SİYASİ PARTİYE BIÇAK ÇEKTİ

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise Akşener'in CHP'nin iki büyük belediye başkanına çağrıda bulunmasının parti içinde infiale neden olduğunu belirterek, "Bugün itibariyle iki başkanın birbirini etiketlemesinin sebebi ,ikisine aynı anda çağrıda bulunulmuş olması. Hem İmamoğlu, hem de Yavaş bu çağrıyı kabul etseydi, ortaya nasıl bir tablo çıkacak soru işaretiydi. Ve ikisine neden aynı anda çağrıda bulunulduğu da bir soru işaretiydi CHP'de. Ama şu an benim elde ettiğim bilgi, tüm bu soru işaretlerinin giderildiği, bunun da tüm başkanların Kılıçdaroğlu'nun arkasında olması. CHP tüm bunlarla ilgili ne düşünüyor? Başından beri sorun yaratıyordu Akşener. Kim ya da kimler tarafından yönlendirildiğini an itibarıyla anlayabilmiş değiliz. Akşener, 5 siyasi partiye bıçak çekti. Daha öncede söylemiştik. Masayı dağıtan masanın altında kalır. Bu şu an CHP genel merkezinin gelen düşüncesi.

Gazeteci Hasan Öztürk ise İmamoğlu'nun bağımsız aday olabileceği iddiaları olduğunu belirterek, "Bu Toplantı bir ön toplantı. Buradan Ankara'ya hareket eden İmamoğlu, 6'lı masayı toplamak için görüşüyor. Başka bir iddiaya göre ise, havayı koklamak için ve bağımsız aday olmak için 'İYİ Parti’nin desteğini alabilecek mi?' diye de düşünülüyor. Onu için 'bağımsız aday olabilir' iddiaları da var" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK TWEETLERİ







"MİLLET İTTİFAKI’NIN EKSİLMEDEN ÇOĞALARAK BÜYÜYECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOKTUR"



İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı yaparak, "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu’nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU’NUN İRADESİ DIŞINDA HAREKET ETMEYECEĞİMİZİ BELİRTMİŞTİK”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun ardından bir destek de Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir" dedi.