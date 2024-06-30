İzmir'de büyük yangın: Müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı
İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçesinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ve Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yangın çıktı. 5 ildeki yangınları söndürmek için çalışma başlatıldı. İzmir Menderes'teki orman yangınında kırsal Çamönü Mahallesi'nde bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. MSB'den İzmir'deki yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Yangın, söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" denildi.
Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR, (DHA)
• 30 Haziran 2024 - 09:16 • Son Güncelleme:
Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR, (DHA)
• 30 Haziran 2024 - 09:16 • Son Güncelleme: