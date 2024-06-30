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Valilik duyurdu! Şişhane ve Taksim metro istasyonları kapalı olacak

İstanbul Valiliği kararı gereğince saat 10.00 itibarıyla Taksim-Kabataş füniküler hattı ile Şişhane ve Taksim metro istasyonlarının işletmeye kapalı olacak.

30.06.2024 - 09:04 |
Valilik duyurdu! Şişhane ve Taksim metro istasyonları kapalı olacak

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

 

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