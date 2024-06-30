Meteoroloji son dakika duyurdu! Radar anbean takip ediliyor, fırtına ve kuvvetli yağış için saat verildi
Kavurucu sıcaklar sonrası havalar tersine dönüyor. Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. İller tek tek açıklandı. Kuvvetli fırtına geliyor. Marmara bölgesi özellikle uyarıldı. MGM saat vererek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte il il son dakika hava durumu ile ilgili ayrıntılar...
• 30 Haziran 2024 - 10:22 • Son Güncelleme:
• 30 Haziran 2024 - 10:22 • Son Güncelleme: