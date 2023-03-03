Kılıçdaroğlu: Ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından video mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü 'bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir' dedim, 'yoksa bu ülke iflah olmaz' dedim. Türkiye’nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberut sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi, amaç aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktı. 'Bu sofraya o oturmasın bu oturmasın' diyerek, bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye’yi 20 yıldır yaşıyoruz zaten. 'Erdoğan gitsin, Erdoğanizm gelsin' bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasi operasyonlar ile yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız" ifadelerini kullandı.

'BU SOFTAYA OTURANLAR BÖYLE OTURDU, KALKAN DA ANCAK BU SEBEPTEN KALKACAKTIR'

Kılıçdaroğlu, sofranın büyümesi gerektiğini belirterek, "Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm, birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu softaya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığı ile sakin olmamız, bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamaktır. Onun için ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız, biz sorumlu davranmaya devem edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye’nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde Erdoğan’ı da Erdoğan’ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz, emin olun yeneceğiz" dedi. (DHA)

ANKARA'DA SICAK SAATLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırmasıyla ilgili konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan İşleyen, "Türkiye toplumunda yaratılan bu güzelliği hep birlikte nasıl çoğaltacağımızı ve toplumun yaralarını nasıl saracağımızı konuştuk" dedi. Mersin'de Kızılay'ı protesto eden 13, İstanbul'da ise 77 partilinin gözaltına alındığını söyleyen İşleyen, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine 'geçmiş olsun' dediğini söyledi. İşleyen, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de "Önümüzdeki süreçte bu kötülük iktidarına son verme konusunda Sol Parti son derece nettir. Sorumluluğumuzu bundan sonra da yerine getireceğiz. Bu süreçte tüm muhalefetin bir ortak adayının olması, bir ortak politikanın gelişmesini son derece önemli buluyoruz. Biz bu sorumlulukta davranacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM'de bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın yer aldığı görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından bir açıklama yapması bekleniyor. Ayrıca masanın diğer liderlerinden ortak bir açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

Meral Akşener'in açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş cephesinde hareketlilik devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne giden ilk isim CHP'li Bülent Kuşoğlu oldu. Kuşoğlu'nun ardından Belediye Meclisi İYİ Parti Grupbaşkanvekili Adnan Beker de belediye binasına girdi. Mansur Yavaş'ın belediye binasında olup olmadığıyla ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

AKŞENER'İN KONUŞMASINI MECLİS'TE TAKİP ETTİ

Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından Meclis'teki makamına geçti. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın dün gerçekleştirdiği 12'nci toplantı ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasını buradan takip etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu, Meclis'ten ayrılırken Akşener'in açıklamalarının sorulması üzerine, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." dedi.

SÜREÇ NASIL OLACAK?

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin bundan sonraki süreç nasıl işleyecek sorusuna ise "Yolumuza devam ediyoruz." diyerek cevapladı.

AKŞENER'DEN ÇAĞRI

Akşener, Altılı Masa toplantısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıklarını belirterek, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, milletimiz sizi göreve çağırıyor" demişti.

İMAMOĞLU: ADAYIM KILIÇDAROĞLU

Adaylık tartışmalarında ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmadığını belirterek, "Her CHP'linin adayı genel başkanıdır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde televizyon kanalında katıldığı programda konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı olmadığını belirten İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı diye bir mesele yok ki… Her CHP'linin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım Genel Başkan'dır." dedi.