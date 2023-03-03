Akşener'in çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırmasıyla ilgili, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" dedi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.



Görüşmenin ardından açıklama yapan İşleyen, "Türkiye toplumunda yaratılan bu güzelliği hep birlikte nasıl çoğaltacağımızı ve toplumun yaralarını nasıl saracağımızı konuştuk" dedi. Mersin'de Kızılay'ı protesto eden 13, İstanbul'da ise 77 partilinin gözaltına alındığını söyleyen İşleyen, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine 'geçmiş olsun' dediğini söyledi. İşleyen, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de "Önümüzdeki süreçte bu kötülük iktidarına son verme konusunda Sol Parti son derece nettir. Sorumluluğumuzu bundan sonra da yerine getireceğiz. Bu süreçte tüm muhalefetin bir ortak adayının olması, bir ortak politikanın gelişmesini son derece önemli buluyoruz. Biz bu sorumlulukta davranacağız" diye konuştu.







Kılıçdaroğlu, daha sonra TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM'de bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın yer aldığı görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.





AKŞENER'İN KONUŞMASINI MECLİS'TE TAKİP ETTİ



Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından Meclis'teki makamına geçti. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın dün gerçekleştirdiği 12'nci toplantı ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasını buradan takip etti. Kılıçdaroğlu, Meclis'ten ayrılırken Akşener'in açıklamalarının sorulması üzerine, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak