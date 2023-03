Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne yapacak? CHP'den ilk kulis bilgileri geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi tarafından büyükşehir belediye başkanlarından destek açıklaması istedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de bugün yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulundu. Akşener, "Değerli başkanlarım; siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz, samimiyetinizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz, sizleri sevdi, bağrına bastı ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde, sizi göreve çağırıyor. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike altındayken, kurumlarımız yıpratılıp, içleri boşaltılırken, devletimizin itibarı her gün yok edilirken, saray hükumeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremeyip, milletimizi yokluğa mahkum ederken, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz istiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır" ifadelerini kullandı.



MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU NE YAPACAK?

Peki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne yapacak? CHP'de son kulis bilgileri neler? CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, bu gelişmeler üzerine son kulis bilgilerini paylaştı. Canova'nın değerlendirmeleri şöyle;

Belediye başkanları için hazırlanan metne imza atarlar mı, atmazlar mı? Bize gelen ilk bilgiler imza attıkları yönünde ama şunu da söyleyeyim. CHP'den çok net ifadeler geliyor. 'Her iki belediye başkanları da aslanlar gibi Kılıçdaroğlu'nun sağında ve solunda durur' deniyor.



Edindiğim izlenim, tuttuğum nabza göre bir kere Kılıçdaroğlu'nun hemen Meral Akşener'in açıklamasından sonra 'Taşlar yerine oturur' sözü ne anlama geliyor? CHP ne yapmaya çalışıyor, bu saatten sonra amacı ne? Şu mesajlar veriliyor; 'Yani herkes artık safını net olarak belirlemiş olur. Zaten bir süredir Meral Akşener ile inişli çıkışlı bir süreç vardı. Sıkıntılar yaşanılıyordu. İYİ Parti ile görüş ayrılıkları çok açılmaya başlamıştı. Dolayısıyla bu saatten sonra herkesin safı netleşmiş olur. Belki bu durumda herkes için daha iyi olur' ifadeleri kullanılıyor.'Tabi artık Meral Akşener istiyorsa kendi aday olabilir' de diyor CHP cephesi. Ama şöyle bir inanç olduğunu da görüyorum. 'Biz kazanacağız' diyorlar. 'Birinci tur olmazsa ama ikinci tur biz kazanacağız' böyle bir inanç. Bunu ciddi bir şekilde satın almış vaziyetteler.



İYİ PARTİ'NİN ANKET TALEBİ MASADA NEDEN REDDEDİLDİ?

'6 liderin iradesi nerede kaldı o zaman?' diyorlar o zaman. 6 lider bugüne kadar bir çok konuda oturdu, konuştu, karar aldı, ortak mutabakat metinleri yayınlandı. Hep bu iradeyle yapıldı. Kaldı ki bugüne kadar her parti zaten kendi içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anket olsun, kamuoyu yoklaması olsun bunları çalıştı da masaya geldi. Dolayısıyla liderlerin iradesi ki kastedilen Kılıçdaroğlu'na destek veren diğer liderler bunlarla beraber ortaya kondu. Diyorlar ki 'Bu saatten sonra niye tekrar anket? Liderlerin iradesi ortadaydı' deniyor.

Şu mesaj da veriliyor... Belki hafta sonu görüşmelere göre değişir ama '13. toplantıda 13. Cumhurbaşkanı açıklanacak' diyorlar. Pazartesi gününkü toplantıyı işaret ediyorlar.