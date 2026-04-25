Ehliyet sınavında kopya ağı çökertildi 10 milyonluk gelir ve düzenek ortaya çıktı

25.04.2026 - 00:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sürücü kursu e-sınavlarında kopya düzeneğiyle haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik düzenlenen Sakarya ve İstanbul merkezli operasyonda 4 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

 

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya ve İstanbul merkezli yürütülen projeli çalışmada, şüphelilerin suç işlemek gayesiyle örgüt kurarak motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin e-sınavına giren adaylara maddi menfaat karşılığında kopya çekmeye yarayan düzenekler temin ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca bazı adayların sürücü kursuna fiilen katılım sağlamadan adlarına sınav giriş belgesi düzenledikleri ve sınav sırasında cihazlar aracılığıyla kopya vererek başarı sağladıkları belirlendi.

Elde edilen gelirlerin araç ve daire alımı yoluyla aklandığı tespit edilirken, düzenlenen operasyonla E.A. (43), T.P. (34), E.K. (45) ve M.D. (28) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilere ait 5 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda 208 adet kamera düzeneği, 120 adet batarya, 63 adet kulak içi kulaklık, 14 adet wifi cihazı, 10 adet sim kart girişli mekanizma, 5 adet telefon ve 3 adet düğme şeklinde kamera seti ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin yaklaşık 10 milyon TL'lik geliri akladıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.A., E.K. ve M.D. isimli 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

