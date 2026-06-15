Sel sularına kapılan yaşlı adamı son anda kurtardılar

Haberin Devamı

Kırşehir’de dün akşam etkili olan sağanak yağışın yol açtığı selde bir vatandaşın elektrikli motosikletiyle suya kapılarak düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İLGİLİ HABER Vadide girdiği suda akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatın kaybetti

Kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sel sularına kapılan vatandaş bir kişi tarafından görüntülendi. Camiden çıktığı öğrenilen vatandaş, elektrikli motosikletiyle ilerlediği sırada sel sularının etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü. Görüntülerde vatandaşın elektrikli motosikletiyle suyun içinde sürüklendiği ve çevrede bulunan vatandaşların yaşlı adamın yardımına koştuğu anlar yer aldı.