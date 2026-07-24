Bolu’da 5 yıl önce 3 bin 500 kök dikti, şimdi ilk hasadı bekliyor: Kilosu 750 liraya kadar çıkıyor

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Zirai ilaç kullanmadan, tamamen organik şartlarda yetiştirilen aronyaların eylül ayının ilk haftasında ideal şeker değerlerine ulaştığında toplanacağını aktaran girişimci Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hasada bir ayımız kaldı. Eylülün ilk haftasından sonra artık şeker değerlerine göre toplamaya başlayacağız. Aronya meyvesinin değerini ve kıymetini bilen insanlar bizlere ulaşıyorlar. Onlar ulaştıkça biz de meyveyi bahçemizden toplayıp onlara ulaştırıyoruz. Hiçbir tarım ilacı kullanmadan yetiştiriyoruz bu meyveyi biz. Gayet doğal, gönül rahatlığıyla yiyebilecekleri bir meyve."