GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemVadide girdiği suda akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatın kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Vadide girdiği suda akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatın kaybetti

Vadide girdiği suda akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatın kaybetti

15.06.2026 - 00:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Vadide girdiği suda akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatın kaybetti

Mersin'de vadide girdiği suda akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

Olay, Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi'nde Dokuz Ocak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vadiye arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 15 yaşındaki E.S., Limonlu Çayı'na girdi. Bir süre sonra 2 arkadaşı yemeğe aşağıdaki piknik alanına geçti. 'Siz gidin ben geliyorum' demesine rağmen gelmeyen çocuğu bıraktıkları yerde göremeyen arkadaşları ve yakınları arama çalışması yaptı.

İLGİLİ HABER

Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarı çöktü
Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarı çöktü

Haberin Devamı

Kendi imkanları ile çocuğa ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye jandarma, itfaiye, polis ve AFAD'ın arama kurtarma ile dalgıç ekiplerini yönlendirdi. Bölgeye gelen ekipler hem çevrede arama yaptı, hem de suda çalışma gerçekleştirdi. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu' da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Alaplı'da otomobille çarpışan araç metrelerce sürüklendi
Alaplı'da otomobille çarpışan araç metrelerce sürüklendi

Ekiplerin çalışmasıyla çocuğun akıntıyla girdap oluşan bölgede sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Tüm ekipler, çocuğun cansız bedenini sıkıştığı su altındaki noktadan çıkarmak için yoğun çaba harcamaya başladı. Ekiplerin cenazeyi çıkarmak için çalışmasının aralıksız devam edeceği bildirildi.

İLGİLİ HABER

Sağanak Osmaniye'de sel ve heyelana neden oldu
Sağanak Osmaniye'de sel ve heyelana neden oldu

Aynı yerde 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti

Öte yandan, aynı yerde yaklaşık 4 yıl öncede 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti. 19 Ağustos 2022 yılında meydana gelen olayda ailesiyle piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 11 yaşındaki Shwıhneh M. Jamal Limonlu Çayı'nın kenarında yürürken terliğini düşürdü. Terliğini almak isteyen Jamal dengesini kaybederek suya düşerek kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekipler yaklaşık 30 saat sonra kayanın altında sıkışan çocuğun cansız bedenine ulaşarak çıkarmıştı.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Güncel Haberler

Sel sularına kapılan yaşlı adamı son anda kurtardılar
#Gündem

Sel sularına kapılan yaşlı adamı son anda kurtardılar

5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
#Gündem

5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sosyal medya üzerinden başlayan husumet kanlı bitti
#Gündem

Sosyal medya üzerinden başlayan husumet kanlı bitti