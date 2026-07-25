Tarlalarda bırakılanlar onlar için ekmek kapısı oldu! 6 ay çalışıp Türkiye'nin dört bir yanına satıyorlar
Yozgat'ta hububat hasadının ardından tarlalarda kalan samanlar, aylarca süren zorlu mesainin ardından balyalanarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Şanlıurfa'dan gelen işçiler ise yılda yaklaşık 6 ay çalışarak hem geçimlerini sağlıyor hem de hayvancılık sektörünün saman ihtiyacını karşılıyor.
kaynak olarak ekleyin
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde hububat hasadının ardından biçerdöverlerin tarlalarda bıraktığı samanlar, saman ticareti yapan işçiler tarafından makineyle paketlenerek kamyonlara yükleniyor. Biçercilerden satın alınan samanlar, Türkiye'nin farklı illerine gönderilerek hayvancılıkla uğraşan üreticilerin ihtiyacını karşılıyor.
Şanlıurfa’dan Yozgat’a çalışmak için geldiklerini belirten Hüseyin Dağlı, yılın yaklaşık yarısını saman işiyle geçirdiklerini söyledi. Dağlı, "Şanlıurfalıyız. 5-6 gündür buraya geldik. Şanlıurfa’da bir ay çalışıyoruz. Yozgat’a geçiyoruz. Yozgat’ta da 2 ay çalışıp tekrar Şanlıurfa’ya dönüp orada çalışmaya başlıyoruz. Yani toplam işimiz 5 ay, 6 ay sürüyor. Kış başlayınca artık normal düz işçiliğe başlıyoruz" dedi.
Biçerdöverlerin tarlada bıraktığı samanları satın alarak paketlediklerini anlatan Dağlı, "Biçerciden samanı satın alıyoruz. Kamyonculara satıyoruz. Kamyoncular da Ankara’ya götüren var, Karadeniz Bölgesi’ne götürenler var. Yani etraftaki köylerin, malcıların saman ihtiyacını karşılıyoruz" diye konuştu.
Çalışma şartlarının oldukça ağır olduğunu dile getiren Dağlı, "İşimizi görüyorsunuz. Hep toz içindeyiz. Haftada bir banyo yapma imkânımız ya oluyor ya olmuyor, samanın içinde. Düzenli bir yemek yiyemiyoruz. Sürekli güneşteyiz. Durum böyle" ifadelerini kullandı.