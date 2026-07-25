Tarlalarda bırakılanlar onlar için ekmek kapısı oldu! 6 ay çalışıp Türkiye'nin dört bir yanına satıyorlar

4

Çalışma şartlarının oldukça ağır olduğunu dile getiren Dağlı, "İşimizi görüyorsunuz. Hep toz içindeyiz. Haftada bir banyo yapma imkânımız ya oluyor ya olmuyor, samanın içinde. Düzenli bir yemek yiyemiyoruz. Sürekli güneşteyiz. Durum böyle" ifadelerini kullandı.