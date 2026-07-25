16 yıldır bu işi ailece yapıyorlar, doğum günlerini bile burada kutluyorlar: Son durak Edirne oldu!

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Geçimini bal üretiminden sağlayan Balıkesirli Ağıç ailesi de daha kaliteli bal elde etmek amacıyla her yıl 700 kovanını Edirne merkeze bağlı Tayakadın köyüne getiriyor.



Eşi, üç çocuğu ve çalışanıyla üretim yapan Erdem Ağıç, AA muhabirine, baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi.



Ailece gezgin arıcılık yaptıklarını belirten Ağıç, şöyle konuştu:



"İl il gezerek bal üretiyoruz. Ocak ayında başlayan çalışmalarımız ekim ayında sona eriyor. Kovanlarımızı gittiğimiz illerdeki köylerin yakınına kuruyoruz. Konaklamak için çadırımız ve karavanımız var. Bütün ihtiyaçlarımızı köyden karşılıyoruz. Her şeyimiz arazide. Çocuklarımızın doğum günü geldiğinde onu da burada kutluyoruz. Ailece en iyi balı üretmek için çalışıyoruz. Çocukların okul döneminde ise memleketimize dönerek üretime orada devam ediyoruz."