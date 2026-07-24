Sıcak havalarda herkes yanlış içeceği tüketiyor! İşte Muş’ta aktarların yok satan o gizli karışımı

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Ayrıca hibiskus, tarçın ve karanfille hazırlanan karışımlar hem vücudun serin kalmasına yardımcı olur hem de bağışıklık sistemini destekleyebilir. Özellikle klima altında uzun süre kaldığımızda ya da çok terliyken klimalı ortama girdiğimizde ani sıcaklık değişimleri yaşıyoruz. Bu durum da soğuk algınlığına zemin hazırlayabiliyor. Yaz aylarında özellikle hibiskus, tarçın ve karanfili öneriyorum. Bu karışıma meyan kökü de eklenebilir. Hem serinletici özelliğe sahiptir hem de soğuk algınlığının daha hızlı atlatılmasına yardımcı olabilir. Yaşam tarzımıza da dikkat edersek, saydığım bu bitkilerin yalnızca soğuk algınlığına karşı değil, insülin direncinin dengelenmesine de destek olabileceğini söyleyebilirim. Meyan kökü, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da şerbeti yapılarak tüketilen geleneksel bir içecektir. Sokak satıcıları tarafından da sıkça satışa sunulur. Yaz aylarında bu doğal içeceğin tüketilmesini öneriyorum" diye konuştu.