Bolu'da yayla yolları karla kapandı köylüler harekete geçti
24.04.2026 - 20:10
Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Yazıören köyü yaylasının yolu, muhtar ve köylülerin seferber olmasıyla traktör yardımıyla açıldı.
1
Önceki gün kentin yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
2
Kar yağışı sebebiyle bölgedeki birçok yayla yolu karla kaplandı.
3
Kartalkaya Kayak Merkezi yolu güzergahında bulunan Yazıören köyü yaylasında da kar nedeniyle ulaşım zorlaştı.
4
Yolun karla kaplanması üzerine köy muhtarı ve vatandaşlar harekete geçti.
5
Kendi imkanlarıyla çalışma başlatan köylüler, önüne kepçe takılı bir traktör yardımıyla yayla yolundaki karları kürüdü.
6
Çalışmalar sırasında, karın ağırlığına dayanamayarak yola devrilen ağaçlar da vatandaşlar tarafından bulundukları yerden kaldırılarak yol kenarına alındı.