24.04.2026 - 20:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Yazıören köyü yaylasının yolu, muhtar ve köylülerin seferber olmasıyla traktör yardımıyla açıldı.

Önceki gün kentin yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bolu'da yayla yolları karla kapandı köylüler harekete geçti

Kar yağışı sebebiyle bölgedeki birçok yayla yolu karla kaplandı.

Bolu'da yayla yolları karla kapandı köylüler harekete geçti

Kartalkaya Kayak Merkezi yolu güzergahında bulunan Yazıören köyü yaylasında da kar nedeniyle ulaşım zorlaştı.

Bolu'da yayla yolları karla kapandı köylüler harekete geçti

Yolun karla kaplanması üzerine köy muhtarı ve vatandaşlar harekete geçti.

Bolu'da yayla yolları karla kapandı köylüler harekete geçti

Kendi imkanlarıyla çalışma başlatan köylüler, önüne kepçe takılı bir traktör yardımıyla yayla yolundaki karları kürüdü.

Bolu'da yayla yolları karla kapandı köylüler harekete geçti

Çalışmalar sırasında, karın ağırlığına dayanamayarak yola devrilen ağaçlar da vatandaşlar tarafından bulundukları yerden kaldırılarak yol kenarına alındı.