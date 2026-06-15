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5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

15.06.2026 - 00:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NİĞDE (İHA)

5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Niğde-Konya yolu üzerinde bulunan Kampüs Kavşağı'nda gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza nedeniyle Kampüs Kavşağı'nda bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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