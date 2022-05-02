EGM'den, bazÄ± sosyal medya hesaplarÄ±nda yer alan 'Ä°stanbul'daki 1 MayÄ±s etkinliklerinde gÃ¶rev yapan polis memurlarÄ±na sadece sandviÃ§ daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±'Â iddasÄ± Ã¼zerine aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°stanbul'da 1 MayÄ±s etkinliklerinde gÃ¶rev yapan personelimize iddia edildiÄŸi gibi sadece sandviÃ§ verilmemiÅŸ, iki Ã§eÅŸit kumanya daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Birinci Ã§eÅŸit kumanya, simit, zeytin, peynir, reÃ§el, fÄ±ndÄ±k kremasÄ±, tahin helvasÄ±, meyve suyu, ekmek ve sudan oluÅŸmuÅŸtur. Ä°kinci Ã§eÅŸit kumanyada ise sandviÃ§, biskÃ¼vi, su, kraker, kek, meyve suyu ile Ã§ikolatalÄ± gofret bulunmaktadÄ±r. AyrÄ±ca saat 05.30'da gÃ¶reve baÅŸlayan ve uzun sÃ¼re mesai yapan personellerimize her iki kumanya da verilmiÅŸtir. Personelimizin Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ iftar Ã¶ncesinde istirahate ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°stanbul'da gÃ¼n iÃ§erisinde daÄŸÄ±tÄ±lan toplam kumanya sayÄ±sÄ± 11 binden fazladÄ±r. BÃ¼yÃ¼k fedakarlÄ±kla Ã§alÄ±ÅŸan mesai arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ, bundan sonra da karÅŸÄ±lanmaya devam edilecektir. Durum bu kadar aÃ§Ä±k olmasÄ±na raÄŸmen her yÄ±l bu tip dedikodular Ã¼retilmektedir. Bunu istismar ederek siyasete alet edenleri esefle karÅŸÄ±lÄ±yoruz" ifadeleri kaydedildi.